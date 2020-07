மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில்ஒரே நாளில் 278 போலீசாருக்கு கொரோனாபாதிப்பு எண்ணிக்கை 5,713 ஆக அதிகரிப்பு + "||" + In Maharashtra Corona to 278 police in one day

மராட்டியத்தில்ஒரே நாளில் 278 போலீசாருக்கு கொரோனாபாதிப்பு எண்ணிக்கை 5,713 ஆக அதிகரிப்பு