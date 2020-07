மாவட்ட செய்திகள்

பெரியபாளையம் அருகே விபத்து கார், மினிவேன் மீது லாரி மோதல்; ஒருவர் பலி 3 பேர் படுகாயம் + "||" + Lorry collides with an accident car, minivan near Periyapayalam

பெரியபாளையம் அருகே விபத்து கார், மினிவேன் மீது லாரி மோதல்; ஒருவர் பலி 3 பேர் படுகாயம்