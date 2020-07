மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாநகராட்சி பகுதி மக்களுக்கு குடிநீர் பற்றாக்குறையை தீர்க்க ரூ.191 கோடியில் திட்டம் டிசம்பர் மாதத்துக்குள் பணிகளை முடிக்க தீவிரம் + "||" + To solve the shortage of drinking water for the people of the Tanjore Corporation 191 crores project

தஞ்சை மாநகராட்சி பகுதி மக்களுக்கு குடிநீர் பற்றாக்குறையை தீர்க்க ரூ.191 கோடியில் திட்டம் டிசம்பர் மாதத்துக்குள் பணிகளை முடிக்க தீவிரம்