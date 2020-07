மாவட்ட செய்திகள்

இன்று 115 மில்லி மீட்டர் மழை பெய்யும்கர்நாடக கடலோர மாவட்டங்களில் 5 நாட்கள் கனமழைக்கு வாய்ப்புவானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் + "||" + It is raining 115 mm today Heavy rainfall in coastal districts of Karnataka

இன்று 115 மில்லி மீட்டர் மழை பெய்யும்கர்நாடக கடலோர மாவட்டங்களில் 5 நாட்கள் கனமழைக்கு வாய்ப்புவானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்