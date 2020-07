மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில்கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்புகலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி பேட்டி + "||" + In Thoothukudi district An increase in the number of people healed from the corona

