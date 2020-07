மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை டவுனில்வாறுகால் அமைக்கும் பணிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + Tirunelveli Town Public protest against the work of setting up the gourd

நெல்லை டவுனில்வாறுகால் அமைக்கும் பணிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் போராட்டம்