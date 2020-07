மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை-தூத்துக்குடியில் புதிதாக 340 பேருக்கு கொரோனா:நகைக்கடை அதிபர் உள்பட மேலும் 2 பேர் பலிதென்காசியில் 9 பேருக்கு தொற்று + "||" + Two more were killed, including a jewelry store owner

