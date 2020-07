மாவட்ட செய்திகள்

அபராத வசூலில் தன்னார்வலர்களை ஈடுபடுத்த கூடாதுபோலீசாருக்கு, கலெக்டர் அருண் உத்தரவு + "||" + Volunteers should not be involved in the collection of fines To the police, Collector Arun ordered

அபராத வசூலில் தன்னார்வலர்களை ஈடுபடுத்த கூடாதுபோலீசாருக்கு, கலெக்டர் அருண் உத்தரவு