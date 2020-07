மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவில்ஒரே நாளில் 7,862 பேருக்கு கொரோனாமும்பையில் 90 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + Corona for 7,862 people in a single day 90 thousand in Mumbai

மராட்டியத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவில்ஒரே நாளில் 7,862 பேருக்கு கொரோனாமும்பையில் 90 ஆயிரத்தை தாண்டியது