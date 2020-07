மாவட்ட செய்திகள்

அரசு சார்பில் உதவித்தொகை வழங்கக்கோரி தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்கள் உண்ணாவிரதம் + "||" + private school teachers are fasting at behalf of state government is give a scholarship

அரசு சார்பில் உதவித்தொகை வழங்கக்கோரி தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்கள் உண்ணாவிரதம்