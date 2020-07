மாவட்ட செய்திகள்

வழக்கு விசாரணையின்போதுபோலீசார் சட்டவிதிகளை சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும்போலீஸ் சூப்பிரண்டு ராஜன் அறிவுறுத்தல் + "||" + The police must strictly abide by the law Instruction of Police Superintendent Rajan

வழக்கு விசாரணையின்போதுபோலீசார் சட்டவிதிகளை சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும்போலீஸ் சூப்பிரண்டு ராஜன் அறிவுறுத்தல்