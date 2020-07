மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரம், சிவகங்கையில் சப்-இன்ஸ்பெக்டர், போலீசார் உள்பட 157 பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + At Ramanathapuram, Sivaganga Corona infection in 157 people, including sub-inspector and police

