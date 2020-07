மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தபெங்களூருவில் 14-ந்தேதி முதல் ஒரு வாரம் முழு ஊரடங்குமுதல்-மந்திரி எடியூரப்பா அறிவிப்பு + "||" + To control the spread of the corona A week-long full curfew in Bangalore from the 14th

கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தபெங்களூருவில் 14-ந்தேதி முதல் ஒரு வாரம் முழு ஊரடங்குமுதல்-மந்திரி எடியூரப்பா அறிவிப்பு