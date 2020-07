மாவட்ட செய்திகள்

தேனி மாவட்டத்தில் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் உள்பட 119 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Corona for 119 persons including the panjayat Executive Officer of the Government of Theni District

தேனி மாவட்டத்தில் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் உள்பட 119 பேருக்கு கொரோனா