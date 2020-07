மாவட்ட செய்திகள்

காய்கறி, பழம், பூக்கடைகளை தவிரவேலூர் நேதாஜி மார்க்கெட்டில் மற்ற கடைகள் நாளை முதல் திறக்க அனுமதிகலெக்டர் தகவல் + "||" + Other shops in Vellore Netaji Market will be allowed to open from tomorrow

