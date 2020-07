மாவட்ட செய்திகள்

சிவகங்கை பழைய அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் 200 படுக்கைகளுடன் கொரோனா தடுப்பு சிறப்பு சிகிச்சை பிரிவு

Corona Prevention Special Treatment Unit with 200 beds at Sivagangai Old Government Hospital Campus

