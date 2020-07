மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவும் அபாயம்: டாஸ்மாக் கடைகளை மூட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; கிராம மக்கள் மனு + "||" + Risk of corona spreading: Take action to close Tasmac stores; Petition of villagers

கொரோனா பரவும் அபாயம்: டாஸ்மாக் கடைகளை மூட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; கிராம மக்கள் மனு