மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் ஞாயிறு ஊரடங்கிற்கு மக்கள் முழு ஆதரவுபஸ், ஆட்டோ, டாக்சிகள் ஓடாததால் சாலைகள் வெறிச்சோடின + "||" + Full support of the people for the Sunday curfew in Karnataka

கர்நாடகத்தில் ஞாயிறு ஊரடங்கிற்கு மக்கள் முழு ஆதரவுபஸ், ஆட்டோ, டாக்சிகள் ஓடாததால் சாலைகள் வெறிச்சோடின