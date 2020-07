மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் ஆரோக்கியத்தில் அரசு கவனம் செலுத்தும் போதுஎதிர்க்கட்சி பேரிடர் சுற்றுலாவில் மும்முரமாக இருக்கிறதுமந்திரி ஆதித்ய தாக்கரே தாக்கு + "||" + The opposition is busy with disaster tourism Minister Aditya Thackeray

மக்கள் ஆரோக்கியத்தில் அரசு கவனம் செலுத்தும் போதுஎதிர்க்கட்சி பேரிடர் சுற்றுலாவில் மும்முரமாக இருக்கிறதுமந்திரி ஆதித்ய தாக்கரே தாக்கு