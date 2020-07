மாவட்ட செய்திகள்

முழு ஊரடங்கு எதிரொலிமாவட்டத்தில் சாலைகள் வெறிச்சோடினமுக்கிய இடங்களில் போலீசார் வாகன சோதனை + "||" + Echo of the whole curfew Roads in the district were raging

முழு ஊரடங்கு எதிரொலிமாவட்டத்தில் சாலைகள் வெறிச்சோடினமுக்கிய இடங்களில் போலீசார் வாகன சோதனை