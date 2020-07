மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் முதல் பெண் போலீஸ் சூப்பிரண்டு பதவியேற்பு + "||" + sworn in as the first woman police superintendent of Dindigul district

