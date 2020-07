மாவட்ட செய்திகள்

டாஸ்மாக் கடைக்கு லாரியில் கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ.8 லட்சம் மதுபாட்டில்கள் திருட்டு + "||" + Taken to the taskmac shop lorry Theft of Rs 8 lakh bottles of liquor

டாஸ்மாக் கடைக்கு லாரியில் கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ.8 லட்சம் மதுபாட்டில்கள் திருட்டு