மாவட்ட செய்திகள்

முழு ஊரடங்கால் கடைகள் அடைப்பு: வீட்டை விட்டு பொதுமக்கள் வெளியே வராததால் சாலைகள் வெறிச்சோடின + "||" + Full curfew shops closed Because the public does not come out The roads were deserted

