மாவட்ட செய்திகள்

போலீஸ் நிலையங்களுக்கு வரும் பொதுமக்களிடம் கண்ணியத்துடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் போலீசாருக்கு அதிகாரி அறிவுரை + "||" + Coming to police stations To the public To be treated with dignity Officer advice to police

போலீஸ் நிலையங்களுக்கு வரும் பொதுமக்களிடம் கண்ணியத்துடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் போலீசாருக்கு அதிகாரி அறிவுரை