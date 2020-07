மாவட்ட செய்திகள்

மும்பையில்70 சதவீதம் கொேரானா நோயாளிகள் குணமடைந்தனர்பாதிப்பு எண்ணிக்கையும் குறைகிறது + "||" + In Mumbai 70 percent of corona patients were cured

மும்பையில்70 சதவீதம் கொேரானா நோயாளிகள் குணமடைந்தனர்பாதிப்பு எண்ணிக்கையும் குறைகிறது