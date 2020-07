மாவட்ட செய்திகள்

வேலை தேடுபவர்கள், வேலை அளிப்போர்களுக்குதமிழ்நாடு தனியார் துறை வேலை இணைய சேவையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் + "||" + Job seekers, For employers You can use the Tamil Nadu Private Sector Job Internet Service

வேலை தேடுபவர்கள், வேலை அளிப்போர்களுக்குதமிழ்நாடு தனியார் துறை வேலை இணைய சேவையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்