மாவட்ட செய்திகள்

கிணற்றில் விழுந்தவர்களை மீட்க முயன்றபோது உயிரிழப்பு: தீயணைப்பு வீரரின் உடல் அரசு மரியாதையுடன் தகனம் + "||" + Those who fell into the well Death while trying to recover The body of the fireman Cremation with government honors

கிணற்றில் விழுந்தவர்களை மீட்க முயன்றபோது உயிரிழப்பு: தீயணைப்பு வீரரின் உடல் அரசு மரியாதையுடன் தகனம்