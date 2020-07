மாவட்ட செய்திகள்

மண்ணச்சநல்லூர் அருகே பயங்கரம்: வங்கி மேலாளர் சரமாரி வெட்டிக்கொலை பழிக்குப்பழியாக 5 பேர் கொண்ட கும்பல் வெறிச்செயல் + "||" + Near Mannachanallur Bank Manager Cut and kill By Nemesis Gang of 5 people

மண்ணச்சநல்லூர் அருகே பயங்கரம்: வங்கி மேலாளர் சரமாரி வெட்டிக்கொலை பழிக்குப்பழியாக 5 பேர் கொண்ட கும்பல் வெறிச்செயல்