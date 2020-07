மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில், போலீஸ் கட்டுப்பாட்டு அறையில் பணியாற்றிய சப்-இன்ஸ்பெக்டர் கொரோனாவுக்கு பலி + "||" + In Bangalore, in the police control room Served Sub-Inspector Kills the corona

