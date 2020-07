மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் உயிர்க்கொல்லி வைரஸ் கோரதாண்டவம்: ஒரே நாளில் கொரோனாவுக்கு 87 பேர் பலி - சாவு எண்ணிக்கை 848 ஆக உயர்வு; பாதிப்பு 43 ஆயிரத்தை கடந்தது + "||" + In Karnataka Deadly Virus Claim: In one day, 87 people were killed in the corona

