மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தம் அருக, விவசாயியை கடத்திய 3 பேர் கைது- வாகனங்கள், செல்போன்கள் பறிமுதல் + "||" + Gudiyatham Aruka, 3 arrested for kidnapping farmer - Seizure of vehicles and cell phones

குடியாத்தம் அருக, விவசாயியை கடத்திய 3 பேர் கைது- வாகனங்கள், செல்போன்கள் பறிமுதல்