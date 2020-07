மாவட்ட செய்திகள்

வெள்ளியணை அருகே கல்குவாரி தண்ணீரில் மூழ்கி 2 மாணவிகள் பலி குளிக்க சென்றபோது பரிதாபம் + "||" + Near Friday The quarry was submerged in water 2 students killed

