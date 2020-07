மாவட்ட செய்திகள்

மகளிர் சுய உதவி குழுவிற்கு ரூ.10 லட்சம் மதிப்பில் வாடகை பாத்திர தொகுப்பு அமைச்சர் பாஸ்கரன் வழங்கினார் + "||" + To the Women Self Help Group Worth Rs 10 lakh Rental character set Presented by Minister Baskaran

மகளிர் சுய உதவி குழுவிற்கு ரூ.10 லட்சம் மதிப்பில் வாடகை பாத்திர தொகுப்பு அமைச்சர் பாஸ்கரன் வழங்கினார்