மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகளுக்கு பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் - கலெக்டர் சந்தீப்நந்தூரி வேண்டுகோள் + "||" + For corona infection prevention tasks The public must cooperate fully - Request by Collector Sandeep Nanduri

கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகளுக்கு பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் - கலெக்டர் சந்தீப்நந்தூரி வேண்டுகோள்