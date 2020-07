மாவட்ட செய்திகள்

“சட்டம்- ஒழுங்கை சிறப்பாக பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” - நெல்லை புதிய போலீஸ் சூப்பிரண்டு பேட்டி + "||" + "Measures will be taken to better maintain law and order" - Interview with Nellie New Police Superintendent

“சட்டம்- ஒழுங்கை சிறப்பாக பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” - நெல்லை புதிய போலீஸ் சூப்பிரண்டு பேட்டி