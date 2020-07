மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்டவர்கள் பிளாஸ்மா சிகிச்சைக்காக ரத்த தானம் செய்தால் ரூ.5 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகை - மந்திரி சுதாகர் அறிவிப்பு + "||" + Survivors of corona damage For plasma treatmen Incentive of Rs. 5,000 for blood donation

