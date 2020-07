மாவட்ட செய்திகள்

இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஒரேநாளில் 147 பேருக்கு கொரோனா தொற்று - 9 மாத ஆண் குழந்தை பலி + "||" + To an unprecedented extent Corona infection in 147 people in one day - 9-month-old baby boy killed

இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஒரேநாளில் 147 பேருக்கு கொரோனா தொற்று - 9 மாத ஆண் குழந்தை பலி