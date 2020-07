மாவட்ட செய்திகள்

பெண் உள்பட 2 துப்புரவு தொழிலாளர்கள் கொரோனாவுக்கு பலி - சரியான சிகிச்சை கிடைக்காமல் உயிரிழந்த பரிதாபம் + "||" + 2 cleaning workers including female Kills the corona - It is a pity to die without getting proper treatment

பெண் உள்பட 2 துப்புரவு தொழிலாளர்கள் கொரோனாவுக்கு பலி - சரியான சிகிச்சை கிடைக்காமல் உயிரிழந்த பரிதாபம்