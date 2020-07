மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தம் அருகே, பிளஸ்-2 தேர்வில் அரசு பள்ளியில் முதலிடம் பெற்ற மாணவன் தற்கொலை - மதிப்பெண் குறைந்ததால் விரக்தி + "||" + Near Gudiyatham, in Plus-2 examination Government school student who committed suicide in the first place

குடியாத்தம் அருகே, பிளஸ்-2 தேர்வில் அரசு பள்ளியில் முதலிடம் பெற்ற மாணவன் தற்கொலை - மதிப்பெண் குறைந்ததால் விரக்தி