மாவட்ட செய்திகள்

குளித்தலையில், பொதுப்பணித்துறைக்கு சொந்தமான மரங்களை ஏலம் எடுக்க வந்தவர்கள் சமூக இடைவெளியின்றி நின்றதால் பரபரப்பு + "||" + Trees owned by the Public Works Department Those who came to bid Excitement because of the lack of social space

குளித்தலையில், பொதுப்பணித்துறைக்கு சொந்தமான மரங்களை ஏலம் எடுக்க வந்தவர்கள் சமூக இடைவெளியின்றி நின்றதால் பரபரப்பு