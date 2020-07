மாவட்ட செய்திகள்

எடப்பாடியில் ரூ.5 கோடியில் புதிய நகராட்சி அலுவலக கட்டிடம் முதல்-அமைச்சர் திறந்து வைத்தார் + "||" + Rs 5 crore in Edappadi New municipal office building The Chief-Minister opened

எடப்பாடியில் ரூ.5 கோடியில் புதிய நகராட்சி அலுவலக கட்டிடம் முதல்-அமைச்சர் திறந்து வைத்தார்