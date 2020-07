மாவட்ட செய்திகள்

சித்தாலப்பாக்கம் ஏரியில் குப்பைகளை 4 வாரத்துக்குள் அகற்ற வேண்டும் ஐகோர்ட்டு காலக்கெடு + "||" + Debris in the lake should be removed within 4 weeks high court deadline

சித்தாலப்பாக்கம் ஏரியில் குப்பைகளை 4 வாரத்துக்குள் அகற்ற வேண்டும் ஐகோர்ட்டு காலக்கெடு