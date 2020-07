மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு ஓட்டலில் தனிமைப்படுத்தியபோது நட்பாக பழகி என்ஜினீயரிடம் ரூ.12 லட்சம் மோசடி 10-க்கும் மேற்பட்ட பெண்களையும் ஏமாற்றிய வாலிபர் கைது + "||" + Youth arrested for cheating on more than 10 women

கொரோனாவுக்கு ஓட்டலில் தனிமைப்படுத்தியபோது நட்பாக பழகி என்ஜினீயரிடம் ரூ.12 லட்சம் மோசடி 10-க்கும் மேற்பட்ட பெண்களையும் ஏமாற்றிய வாலிபர் கைது