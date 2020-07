மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் வேகமாக பரவும் கொரோனா: முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா மீது பா.ஜனதா மேலிடம் கடும் அதிருப்தி - கருத்து வேறுபாடுகளை மறந்து மந்திரிகள் பணியாற்ற உத்தரவு + "||" + Corona spreading fast in Karnataka: On the First -Minister Eduyurappa The BJP is deeply dissatisfied

கர்நாடகத்தில் வேகமாக பரவும் கொரோனா: முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா மீது பா.ஜனதா மேலிடம் கடும் அதிருப்தி - கருத்து வேறுபாடுகளை மறந்து மந்திரிகள் பணியாற்ற உத்தரவு