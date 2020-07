மாவட்ட செய்திகள்

நாசரேத் கிறிஸ்தவ ஆலயத்தில் பரபரப்பு: 182 அடி உயர கோபுரத்தில் ஏறி குடும்பத்துடன் ஊழியர் போராட்டம் பணி இடைநீக்கம் செய்ததற்கு எதிராக தற்கொலை மிரட்டல் + "||" + At the Nazareth Christian Church Climb the 182-foot-high tower Employee struggle with family

நாசரேத் கிறிஸ்தவ ஆலயத்தில் பரபரப்பு: 182 அடி உயர கோபுரத்தில் ஏறி குடும்பத்துடன் ஊழியர் போராட்டம் பணி இடைநீக்கம் செய்ததற்கு எதிராக தற்கொலை மிரட்டல்