உழவன் செயலி மூலம் பதிவு செய்யலாம் தோட்டக்கலை பயிர்களை சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு ஊக்கத் தொகை தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Horticultural crops For cultivating farmers Incentive amount announced by the Government of Tamil Nadu

