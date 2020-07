மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவை தடுக்க இனிவரும் நாட்களில் கர்நாடகத்தில் ஊரடங்கு கிடையாது முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா அறிவிப்பு + "||" + To prevent corona In the coming days There is no curfew in Karnataka Chief-Minister Eduyurappa announcement

