மாவட்ட செய்திகள்

திருவோணம் அருகே, நடைபயிற்சி சென்ற நகைக்கடை அதிபர் காரில் கடத்தல் - தொழில் போட்டி காரணமா? போலீசார் விசாரணை + "||" + Near Thiruvonam, Went for a walk Jewelry tycoon kidnapped in car - Is it due to industry competition? Police investigation

திருவோணம் அருகே, நடைபயிற்சி சென்ற நகைக்கடை அதிபர் காரில் கடத்தல் - தொழில் போட்டி காரணமா? போலீசார் விசாரணை