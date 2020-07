மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவில் இருந்து மீண்டார் சுமலதா எம்.பி. விரைவில் மக்கள் பணிக்கு திரும்புவேன் என டுவிட்டரில் பதிவு + "||" + From the corona Sumalatha MP Soon people will return to work Post on Twitter

கொரோனாவில் இருந்து மீண்டார் சுமலதா எம்.பி. விரைவில் மக்கள் பணிக்கு திரும்புவேன் என டுவிட்டரில் பதிவு