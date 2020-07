மாவட்ட செய்திகள்

மின்துறையை தனியார் மயமாக்கும் மத்திய அரசின் அறிவிப்பை திரும்பப் பெற தீர்மானம் சட்டசபையில் நிறைவேறியது + "||" + Privatize the power sector Notice of the Central Government Resolution to withdraw Passed in the Assembly

